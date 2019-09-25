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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına 20 kenti vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış altına girecek.

HAVA DURUMU 25.09.2019, 16:00
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına 20 kenti vuracak
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Türkiye’nin batı ve iç kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşeceğini, yağışların İstanbul ile birlikte 20 kentte etkili olacağını söyledi. Meteoroloji Antalya için ise uyarıda bulundu: Muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ dedi.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı olacağı belirtirken, Kocaeli'de, hava hafif sağanak yağışlı şeklinde, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta'nın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. 

Rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 24

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 

İzmir 24

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 

Adana 31

Parçalı ve az bulutlu 

Antalya 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

Eskişehir 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağnak ve yer yer gök yürültülü sağacak yağışlı

Muğla 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

#meteoroloji #kuvvetli sağanak #fırtına #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
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