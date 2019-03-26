Meteoroloji uyardı! Kar geliyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı,  Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır  çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu  ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar  şeklinde olması öngörülüyor.
 
Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması  da bekleniyor.
 

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