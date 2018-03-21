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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre; gece saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre; gece saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde yağış bekleniyor

21 Mart 2018 Çarşamba 09:04
Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağışTrakya
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