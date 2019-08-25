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Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz ve Toroslar...

Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

HAVA DURUMU 25.08.2019, 20:24 25.08.2019, 20:27 Enes Subaşı
Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz ve Toroslar...
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

#Orta Karadeniz #Toroslar
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