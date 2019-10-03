Meteoroloji uyardı: Alanya'ya yağış geliyor
Türkiye'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ALANYA'DA EN AZ 4 GÜN YAĞIŞ
Meteorolojinin verilerine göre, Alanya'da cumartesi günü etkili olmaya başlayan yağışın en az salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Alanya'da beklenen yağışın cumartesi öğle saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:29
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|06:48
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|Yatsı
|19:59
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|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
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|7
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|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
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|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
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|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2