Meteoroloji uyardı: Alanya'ya yağış geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ALANYA'DA EN AZ 4 GÜN YAĞIŞ

Meteorolojinin verilerine göre, Alanya'da cumartesi günü etkili olmaya başlayan yağışın en az salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Alanya'da beklenen yağışın cumartesi öğle saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.

ALANYA İÇİN HAVA TAHMİNİ

*Veriler mgm.gov.tr'den alınmıştır

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

