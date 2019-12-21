banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerinde kuvvetli şekilde gelecek

Meteoroloji, cumartesi günü için beklenen hava durumunu tahminini paylaştı. Tahminlere göre Kuzey Ege ve Trakya'nın bir kısmında yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis beklenirken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli lodos olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 21.12.2019, 10:40
Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerinde kuvvetli şekilde gelecek
banner404

METEOROLOJİ'DEN, cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis beklenirken, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara ve Ege kıyılarında hızı 60 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen lodos bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 11°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

#meteoroloji #hava durumu #lodos #sis #yağış
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da yapılacak TOKİ konutları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya'da yapılacak TOKİ konutları hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Aralık 2019
İmsak 06:33
Güneş 08:00
Öğle 13:00
İkindi 15:31
Akşam 17:51
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Gaziantep FK 16 23
10. Denizlispor 15 21
11. Göztepe 15 20
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 15 17
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Fatih Karagümrük 15 23
9. Keçiörengücü 15 22
10. Adana Demirspor 16 21
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 18 23
10. Crystal Palace 17 23
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 18 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545