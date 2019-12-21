Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerinde kuvvetli şekilde gelecek

METEOROLOJİ'DEN, cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis beklenirken, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara ve Ege kıyılarında hızı 60 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen lodos bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SİVAS °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 11°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık