Meteoroloji: Türkiye yaza dün itibarıyla girdi

TÜRKİYE dün Temmuz ayının en sıcak gününü yaşadı.Sıcaklık seviyesi ülkenin tüm kesimlerinde yükseldi. Termometreler İstanbul'da 33, Ankara'da 34, Muğla'da 33, Diyarbakır'da 38, Trabzon'da 29 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı Temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporu, geçen yıl Temmuz'unu son 47 yıllık dönemin en sıcak altıncı Temmuz'u olarak tanımlıyor. Ancak bu yılın Temmuz ayı öyle geçmedi.Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar'a göre Türkiye geneline yaz dün itibarıyla geldi. Uçar, bir buçuk aylık bir gecikme olduğunu vurguluyor, DÜN hissedilen sıcaklığı ise 'yüksek' değil olması gereken yani mevsim normallerinde tanımlıyor: Nem ve sıcaklıklar normal, o kadar yüksek değil. Yaz yeni başladı diyebiliriz. Çoktandır, bir buçuk aydır gecikme vardı. Dün yaz yeni başladı diyebileceğimiz bir gün. İstanbul 32-33'lerde, Ankara 33-34 derecede. Bunlar normal sıcaklıklardır. Temmuz ayı kısmen daha yağışlı ve serin geçti ama bugün itibarıyla yaz başladı. Yurdumuzun iç bölgeleri itibarıyla sıcaklıklar 2 ila 4 derecenin üzerinde. Türkiye'nin geri kalan kısmına baktığımızda sıcaklık mevsim normalleri seviyesine ulaştı. Mevsim normallerinin altında dün itibarıyla kalmadı. Bu yıl yazı biraz daha az hissettik. İç Anadolu'nun birkaç noktasında birkaç derece mevsim normallerinin üstüne çıkabilir.

Prof. Kadıoğlu: Sıcaklık açısından alarm verici bir durum görünmüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'na göre ise Avrupa'yı olumsuz etkileyen sıcaklar Türkiye'ye gelmedi. Kadıoğlu, havanın normali olmadığını söylüyor, "Bir sene serin, bir sene çok sıcak geçer. Ortalamasını alırsın mevsim normallerinin altında çıkar" diyor, Türkiye'nin bu yaz kuzeyin etkisinde kaldığını anımsatıyor: Avrupa'yı etkileyen izobarik sırtlar dediğimiz güneyden gelen sıcak hava bize henüz gelmedi, o kadar derine inmedi. Biz kuzeyden gelen soğuk hava oluklarında kaldık bu yaz. Alarm verici bir durum yok. Alarm verilmesi için sıcak hava dalgaları peş peşe en az üç gün sürmesi lazım. Hem gündüz hem gece sıcak olması lazım ki, ölümcül olsun. Güneşin altında duruyorsan, rüzgar esmiyorsa, nem varsa terliyorsun ama vücuttaki ter buharlaşmıyorsa zorlanmaya başlıyorsun. İnsanlar yaşlandıkça, obez oldukça sıcaklığı daha fazla hissediyor olabilir.

Dora Mengüç İndependent Turkish