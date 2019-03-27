Meteoroloji tüm yurdu uyardı!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre; Doğu bölgelerimizde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor. Perşembe günü yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı