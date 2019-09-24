Meteoroloji saat verdi ve uyardı! Kuvvetli olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.