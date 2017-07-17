Meteoroloji saat verdi! Çok kuvvetli yağış uyarısı...

METEOROLOJİ'DEN yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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