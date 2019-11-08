Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık