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Son Dakika

Meteoroloji duyurdu! Alanya'ya sıcak uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA DURUMU 12.08.2019, 11:57 Enes Subaşı
Meteoroloji duyurdu! Alanya'ya sıcak uyarı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Alanya : Güneşli ve açık 37 derece

 

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

 

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

 

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

 

Bursa: Az bulutlu ve açık 37

 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

 

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

 

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

#meteoroloji #doğu akdeniz
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