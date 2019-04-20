Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Göller Yöresinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 13:06