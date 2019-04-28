Meteoroloji'den yeni uyarı: Çok kuvvetli olacak

Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yeni uyarı: Çok kuvvetli olacak
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METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke  genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı  ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu  Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve  gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 

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