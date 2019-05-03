Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 bölgede etkili olacak

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 bölgede etkili olacak
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın saat  18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu  Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin,  Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş  çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin  ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan,  Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde  yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu  kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda  güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun  doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 

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