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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor

HAVA DURUMU 08.09.2019, 11:24
Meteoroloji'den yağış uyarısı
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MARMARA Bölgesi'nde, İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.   
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.    

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
 
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.   
 
Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.    
 
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.  

#Öğle saatler #meteoroloji #yağış
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