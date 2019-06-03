Meteoroloji'den yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi

Meteoroloji'den yağış uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde  hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim  normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,  Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç  kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir,  Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak  yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. 
 

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