Meteoroloji'den uyarı geldi: İki bölge hariç her yerde yağış var

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.