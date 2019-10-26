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Meteoroloji'den uyarı! 27 kentte sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 ilde yağış beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte öngörülen sıcaklıklar ve tahminler...

HAVA DURUMU 26.10.2019, 09:07
Meteoroloji'den uyarı! 27 kentte sağanak var
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre işte kentlerimizde sıcaklıklar: Ankara: 21, Parçalı ve az bulutlu. İstanbul: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: 24, Az bulutlu ve açık. Muğla: 26, Az bulutlu ve açık. Adana: 30, Parçalı bulutlu. Antalya: 30, Az bulutlu ve açık. Eskişehir: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Konya: 21, Parçalı ve az bulutlu. Kastamonu: 19, Parçalı ve çok bulutlu. Amasya: 20, Parçalı ve çok bulutlu. Samsun: 19, parçalı veçok bulutlu, hafif sağanak yağışlı. Trabzon:19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Erzurum: 15, Parçalı ve çok bulutlu. Hakkari: 16, Parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır: 24, Parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep: 24, Parçalı bulutlu. Şanlıurfa: 24, Parçalı bulutlu.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #meteoroloji #sağanak
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