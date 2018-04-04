Meteoroloji'den son veriler geldi! Bugün havalar nasıl olacak?

METEOROLOJİ'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR YOK
Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BILECİK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORDU °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ver az bulutlu, doğusu çok bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde sisli Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: Orta.
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