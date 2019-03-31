Meteoroloji'den son tahminler geldi: Akdeniz'de sağanak yağış!

Türkiye bugün, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek. Ülke genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.

İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK VAR

İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.

AKDENİZ'İN DOĞUSU YAĞIŞLI

Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: