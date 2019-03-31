Meteoroloji'den son tahminler geldi: Akdeniz'de sağanak yağış!

Türkiye bugün, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre seçim günü ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları değişmeyecek. Ülke genelinde yurdun batı kesimi, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesi ile Akdeniz'in batısında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar değişmezken Batı Anadolu'da yer yer sağanak yağış görülüyor.
İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK VAR
İç Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağış hakim. Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmini yapılıyor. Yağışlı hava Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de söz konusu. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur da olabileceği belirtiliyor.
AKDENİZ'İN DOĞUSU YAĞIŞLI
Akdeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor. Yağış kuşağı Hatay'dan Diyarbakır'a kadar uzanıyor.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar daha da düşüyor. Kars'ta sıcaklık 0'a kadar inerken Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- ANKARA: Parçalı bulutlu 7
- İSTANBUL: Parçalı bulutlu 12
- İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu 17
- ADANA: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- BURSA: Parçalı bulutlu 13
- ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu açık, yer yer yağışlı 11
- ANTALYA: Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
- MERSİN: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 18
- KASTAMONU: Parçalı bulutlu 9
- SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 10
- TRABZON: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
- ARTVİN: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 12
- KARS: Yer yer kar yağışlı 0
- ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
- VAN: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 8
- DİYARBAKIR: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11