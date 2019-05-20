Meteoroloji'den son tahminler

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu şöyle:
- İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
- ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu
- ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu