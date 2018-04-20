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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Uzmanlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Uzmanlar; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yaşanacak kuvvetli yağışlar sebebiyle sel uyarısında bulundu. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.

20 Nisan 2018 Cuma 07:58
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?
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ÜLKEMİZ genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 13 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale kıyıları hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli (40-60 km/sa) yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KUTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, orta ve doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ile HatayIn kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANIYE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABUK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, samsun çevreleri ile Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır çevreleri ile gece saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TUNCELI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Kuzey ilçelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KILIS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde batısında 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in batısında 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, ilk saatlerde 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi öğle 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 (75 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, öğleden sonra kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle 5 ila 7 (40-60 km/sa), yer yer 8 ( 75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden itibaren Orta ve Güney Ege'de 2,0 ila 3,0m, yer yer 4,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeybatı, 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa) Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece kuzeybatıdan 7 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m gece Batı Akdeniz'de 3,5 ila 4,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, öğle saatlerin batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, öğle saatlerinde 0,75 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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