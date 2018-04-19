Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış ve...

ÜLKEMİZİN kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ULAŞIMA SİS ENGELİ

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle booğazda gemi trafiği çift traraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakası'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EDİRNE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve zamanla Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ORDU °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.