Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 60 kilometre...



METEOLOJİDEN gelen son bilgilere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.