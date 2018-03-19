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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 60 kilometre...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bugün Ege'nin kıyıları ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli Lodosun esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 60 kilometre...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Bugün Ege'nin kıyıları ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli Lodosun esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor

19 Mart 2018 Pazartesi 17:42
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 60 kilometre...
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METEOLOJİDEN gelen son bilgilere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiLodos
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