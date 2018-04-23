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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O bölgelerde sağanak yağış...

Son iki gündür ülke genelinde bahar havası yaşanırken bugün bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O bölgelerde sağanak yağış...

Son iki gündür ülke genelinde bahar havası yaşanırken bugün bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde iç kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:19
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O bölgelerde sağanak yağış...
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ÜLKEMİZİN doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde (3 ila 5 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Az bulutlu

EDIRNE °C, 29°C
Az bulutlu

ISTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu

KOCAELI °C, 25°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

AYDIN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 28°C
Az bulutlu

IZMIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 26°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

NIGDE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABUK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZINCAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TUNCELI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanak Yağış
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