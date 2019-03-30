Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR'DE ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına İzmir’de hayatı olumsuz etkilerken, fırtınanın şiddetiyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu. İzmir’de öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Bayraklı ilçesinde bir ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Bornova ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir tabelanın parçası koptu. Kopan tabela yoldan geçen bir aracın üzerine düştü. Otomobilin ön camının kırıldığı olayda yaralanan sürücü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Fırtınanın saatteki hızı ise zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Bursa: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14