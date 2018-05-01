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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muğla, Kayseri, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muğla, Kayseri, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

01 Mayıs 2018 Salı 08:52
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muğla, Kayseri, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BILECIK 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EDIRNE 11°C, 29°C
Az bulutlu

ISTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI 14°C, 28°C
Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İç Ege, Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 20°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANIYE 16°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRSEHIR 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SINOP 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

CORUM 7°C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevreleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI 4°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM 7°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIRNAK 12°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 6°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Batman çevreleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP 13°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA 16°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT 13°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in kuzeyinde 2,5 ila 3,0 m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/s) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, yağış anında kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu Raporu
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