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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul'da sıcaklıklar 16 dereceyi gösteriyor. Yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecek olan Ankara'da ise sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul'da sıcaklıklar 16 dereceyi gösteriyor. Yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecek olan Ankara'da ise sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:58
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 22°C

parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 22°C

parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KUTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) bölge geneli ile yarın (Salı)doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda

ADANA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazartesi) bölge geneli ile yarın (Salı)güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevreleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Malatya çevrelerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile yarın (Salı) batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Pazartesi) batısında guneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KILIS °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıkları akşam 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m akşam 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, öğleden sonra tamamı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan, akşam kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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