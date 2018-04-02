Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile zamanla geneli 5 ila 7 (40-60 km/sa), zaman zaman 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m, Doğu Karadeniz'de zaman zaman 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve ilk saatlerde doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, sabah saatlerinden sonra batısında 2,0 ila 3,0m, doğusunda yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.