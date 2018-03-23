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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Gelen son verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Gelen son verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

23 Mart 2018 Cuma 09:16
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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RÜZGARIN akşam saatlerine kadar Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor 

Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklığın batı bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ineceği diğer yerlerde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, iç ve batı kesimlerde kuvvetli, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor. 

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20 

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14 

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27 

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 20 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmurlu 23 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24 

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MeteorolojiSon Dakika UyarısıYağış
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