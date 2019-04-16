Meteoroloji'den son dakika uyarıları geldi: Kuvvetli olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, 16 Nisan Salı günü için beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusu ile öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.