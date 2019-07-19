Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli olacak

TEMMUZ ayının son bir haftasında, ülke genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası, hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, nerelere yağmur yağacak? 19 Temmuz Cuma günü hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte, il il güncel hava durumu raporu.
11 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak bekleniyor. Yağışların Samsun'un doğusunda kuvvetli, Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, ülkenin batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 17°C, 30°C
Az bulutlu
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde Toroslar mevkinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın batısı ve Eskişehir'in doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİVAS 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık