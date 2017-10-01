Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

METEOROLOJİ son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve 12 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

12 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey, iç ve batı kesimlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney doğusunda kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Anadolu yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29