Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu 34



Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 39



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

