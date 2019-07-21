Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu 34
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 31
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 32
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 
 

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