Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde etkisini arttırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
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