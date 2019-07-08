Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Trakya Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenen yağışlar sırasında dolu, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Marmara Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.