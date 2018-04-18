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Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den bu yaz için kritik uyarı geldi. Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010, Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den bu yaz için kritik uyarı geldi. Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010, Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:52
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
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METEOROLOJİ Genel Müdürü İsmail Güneş, Türkiye'de bir yıldır mevsim normallerinin üstünde hava sıcaklıkları gözlemlediklerini söyledi. Sıcaklıkların gelecek aylarda da mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildiren Güneş, özelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha fazla olacağını belirtti. Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.

'EN SICAK ÜÇÜNCÜ YIL'

Sıcaklıkların son 10 yıldır normalin üstünde olduğunu aktaran Güneş, "2010, Türkiye'de en sıcak yıl olmuştu. Yine bu yılı da en sıcak üçüncü yıl olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu. Genel Müdür Güneş, yağışlarda ise özellikle 2050 yılına kadar çok fazla değişim öngörmediklerini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da bir yağış azlığı bekliyoruz. Bu önümüzdeki üç aylık periyotta da yağış önceki mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak." bilgisini aktardı.

Bahar aylarında yağışlardaki değişimin inişli çıkışlı olduğunu anlatan Güneş, "Şu andaki durum itibarıyla Güneydoğu'da bir miktar yağış azlığı var. İç bölgelerimizde normallere yakın, Marmara Bölgesi'nde ise normallerin üzerinde yağış var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKritik Yaz Uyarısı
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