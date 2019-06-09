Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli olacak

Yurt genelinde bazı bölgelerde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli olacak
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'nın il  merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü  sağanağın, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin  ediliyor.
Eskişehir il merkezi ve batısında devam eden sağanak ve gök gürültülü  sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli görüleceği öngörülüyor.
 
Edirne il geneli ve Kırklareli'nin batısında (Kofçaz, Babaeski,  Pehlivanköy) devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli  yağması bekleniyor.
 
Bolu'nun güney kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü  sağanak yağışların, güney ilçeleri (Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük, Seben) başta  olmak üzere il merkezinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Uşak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak  kuvvetli yağacağı öngörülüyor.
 
Göller Yöresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın,  Afyonkarahisar il geneli, Burdur'un batısı (Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Çavdır,  Gölhisar ve Altınyayala) ile Denizli'nin doğusunda (Çivril, Baklan, Çardak,  Bozkurt) yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.
 
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek  ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 

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