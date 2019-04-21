Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli geliyor
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
 

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