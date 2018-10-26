Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu gece ve...'

Meteorolojiden, bazı bölgelerde zirai don olayı beklendiği belirtilerek, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu gece ve...'
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam  saatlerine kadar ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu  ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı  geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç  kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve  kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
 
Marmara'nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı  Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ile  buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu  Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı ve rüzgarın, genellikle kuzey ve  kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara  sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bu gece ve sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi  ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve  yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin  devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması  gerekiyor.
 

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