Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu gece ve...'

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



Marmara'nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı ve rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bu gece ve sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

