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Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Dün puslu bir havaya uyanan İstanbullular, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde bugün yer yer yoğun olmak üzere sis etkili olacak. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece, Ankara'da 23, İzmir'de ise 25 derece olacak.

Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Dün puslu bir havaya uyanan İstanbullular, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde bugün yer yer yoğun olmak üzere sis etkili olacak. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece, Ankara'da 23, İzmir'de ise 25 derece olacak.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:49
Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Ş.Urfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adıyaman, Ş.Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELI °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KOCAELI °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 25°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KUTAHYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri, gece saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ile Karabük'ün güney kesimleri ile gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

CORUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ş.Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KILIS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer sis ve puslu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m,Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu
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