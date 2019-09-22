Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



AĞRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık