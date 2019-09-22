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Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre,bugün kuvvetli rüzgar etkili olacak

HAVA DURUMU 22.09.2019, 08:39
Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli olacak
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu
 
İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
 
AĞRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

#meteoroloji
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