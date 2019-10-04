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Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda fırtına uyarısı yapıldı

HAVA DURUMU 04.10.2019, 11:42
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
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METEOROLOJİ yaptığı uyarıda, rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Fırtına uyarısı
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