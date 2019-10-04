Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

METEOROLOJİ yaptığı uyarıda, rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.