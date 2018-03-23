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Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, bugün zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, bugün zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi.

23 Mart 2018 Cuma 22:41
Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı
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ANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın iç kesimlerindeki İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı'da güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, bugün zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, gece yarısına kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek soba kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Antalya MeteorolojiUyarısıAntalya
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