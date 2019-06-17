Meteoroloji'den Alanya'ya yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Alanya'da ve Antalya genelinde bugün hava parçalı bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıkları, 1 ila 2 derece azalacak.
Rüzgar, güney ve batı, akşam saatlerinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji yağışların, Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur illerinde zaman zaman kuvvetli olacağı konusunda uyardı.
İşte ilçe ilçe hava durumu tahminleri:
Alanya Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Gazipaşa Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Manavgat Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Konyaaltı Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Muratpaşa Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Aksu-Havalimanı Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Kepez Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Döşemealtı-Yeniköy Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Kemer Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Kumluca Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Finike Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Demre Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Kaş Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Elmalı Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Korkuteli Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Serik Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Manavgat Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İbradi Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Akseki Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Gündoğmuş Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
KAYNAK: MYGAZETE