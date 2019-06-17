Meteoroloji'den Alanya'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’ne göre, Alanya'da ve Antalya genelinde hava bugün parçalı bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji'den Alanya'ya yağış uyarısı
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Alanya'da ve Antalya genelinde bugün hava parçalı bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları, 1 ila 2 derece azalacak.

Rüzgar, güney ve batı, akşam saatlerinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji yağışların, Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur illerinde zaman zaman kuvvetli olacağı konusunda uyardı. 

İşte ilçe ilçe hava durumu tahminleri: 

Alanya    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Gazipaşa    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Manavgat    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        33

Antalya    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        27

Konyaaltı    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        27

Muratpaşa    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        27

Aksu-Havalimanı    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Kepez    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Döşemealtı-Yeniköy    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Kemer    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        29

Kumluca    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        31

Finike    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        31

Demre    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        30

Kaş    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        28

Elmalı    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        25

Korkuteli    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        25

Serik    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        31

Manavgat    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        33

İbradi    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        25

Akseki    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        25

Gündoğmuş    Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı        26

KAYNAK: MYGAZETE

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