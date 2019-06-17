Meteoroloji'den Alanya'ya yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Alanya'da ve Antalya genelinde bugün hava parçalı bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları, 1 ila 2 derece azalacak.

Rüzgar, güney ve batı, akşam saatlerinde kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji yağışların, Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur illerinde zaman zaman kuvvetli olacağı konusunda uyardı.

İşte ilçe ilçe hava durumu tahminleri:

Alanya Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Gazipaşa Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Manavgat Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Konyaaltı Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Muratpaşa Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Aksu-Havalimanı Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Kepez Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Döşemealtı-Yeniköy Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Kemer Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Kumluca Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Finike Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Demre Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Kaş Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Elmalı Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Korkuteli Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Serik Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Manavgat Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İbradi Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Akseki Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Gündoğmuş Parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

KAYNAK: MYGAZETE