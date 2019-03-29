Meteoroloji'den Alanya'ya uyarı: Tarih verdi

Alanya'da da dahil olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Alanya'ya uyarı: Tarih verdi
banner404

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam  saatlerinden itibaren kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun  batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve Alanya'da da yer yer gök gürültülü  sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı  öngörülüyor.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak  çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin  edilirken, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu,  Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Batman’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar  bekleniyor.
 
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve  don olayı görülecek.
 
Bölgelere ilişkin uyarılar
 
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlardaki çığ oluşma  riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
 
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli  zaman zaman fırtına, Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın  batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman  kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması,  ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi durumları karşısında dikkatli  olunması uyarısı yapıldı.
 
Doğu bölgelerinde görülecek yağışların, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl  çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli’nin kuzey, Diyarbakır’ın  Kulp ve Batman’ın Sason ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması  beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyle birlikte ulaşımda  aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara  karşı tedbirli olunması istendi.
 
Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis,  Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde  kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden  meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer  kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli  olması gerekiyor.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti'den Brexit kararıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti'den Brexit kararıyla ilgili ilk açıklama
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479