Meteoroloji'den Alanya'ya uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Alanya ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yoğun yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Alanya'ya uyarı!
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METEROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  parçalı ve yer yer çok bulutlu, Alanya ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması beklenirken Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı  öngörülüyor. Marmara'da da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu  kesimlerde  pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.
 
Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim  normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında  seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra  orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
 

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