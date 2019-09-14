Meteoroloji'den Alanya'ya sarı uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Alanya'ya sarı uyarı yapıldı
HAVA DURUMU 14.09.2019, 13:55 14.09.2019, 14:07
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün 13:40-15:00 saatleri arasında doğu kesimleri başta olmak üzere Alanya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
YENİ ALANYA SAĞANAK YAĞIŞI DÜN BÖYLE DUYURMUŞTU
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
33°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Trabzonspor
|3
|5
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Balıkesirspor
|4
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|5
|7. Keçiörengücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Erzurum BB
|3
|4
|10. Osmanlıspor
|3
|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|12. Altay
|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|8
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0